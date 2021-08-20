❗❗❗ Wildberries начал брать комиссию при оплате картами Visa и Mastercard. Платежные системы против

Размер комиссии при оплате товара на Wildberries картами платежных систем Visa и Mastercard составляет 2%. Но с таким решением не согласны платежные системы.

Комиссию на Wildberries начали брать с 16 августа.

Комиссии не будет, если оплатить картой МИР или SberPay.

Visa проведет расследование в отношении принятого решения интернет-магазина:

«Мы последовательно выступаем против такой практики, поскольку убеждены, что такие действия негативно сказываются не только на потребителях, но и на самом бизнесе. Мы убеждены, что у потребителей должна быть возможность выбирать наиболее удобный для себя способ оплаты», — сказал представитель платежной системы.

Схожей позиции придерживаются и в Mastercard:

«В соответствии с правилами нашей платежной системы запрещено взимание торговым предприятием дополнительной комиссии (surcharge) с держателя карты», — пояснил л глава Mastercard в России Алексей Малиновский.

В Wildberries пояснили, что никакой комиссии не было введено, а «отдельно выделили для пользователей тариф платежных систем»:

«Размеры платежных комиссий у систем разные, и несправедливо, что покупатели не могли раньше сэкономить, просто выбрав другую платежную систему. Разница в стоимости товаров достигается за счет значительно более низких комиссий при обработке транзакций отечественными платежными системами, в то время как комиссии международных платежных систем достигают 2%. Поэтому, выбирая при оплате заказа „Мир“, СБП или SberPay, россияне могут сэкономить на покупках 2%», — отметили в Wildberries.

Цитаты по «РБК».

Хотя у них в приложении прямо прописано «Комиссия 2%». А они просто красиво это завуалировали в ответе.