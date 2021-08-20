Компания приняла на работу бывшего госслужащего, но не направила уведомление. Ждать штрафа или нет?

Работодатель обязан в десятидневный срок с момента заключения трудового договора с бывшим госслужащим уведомить его прошлого работодателя. В противном случае — штраф. Такое условие действует в течение двух лет с даты увольнения со службы.
О такой ситуации рассказали в одном из ВК-сообществ.
Большинство ответили, что лучше оповестить, пусть и с просрочкой:
«Прокуратура сейчас этот вопрос держит на контроле и у гос. органов запрашивает сведения по уволенным сотрудникам. Так что, незаметной эта ситуация не останется. Лучше отправить, как можно скорее».
Но кто-то сказал, что он бы промолчал, хотя, зря:
«Не согласна с коллегами, я бы не отправляла, может, не заметят, а когда заметят, может и срок давности привлечения к ответственности выйдет? Пусть сначала выявят, поймают, что не сдала уведомление, а то сдам, и сразу мощно оштрафуют.
Мне интересно мнение коллег, кто был в такой же ситуации и сдал уведомление с опозданием: штрафовали ли и сильно штрафовали или пальчиком погрозили и предупредили?».
Один комментатор отметил, что срок давности — 6 лет. Все равно узнают:
«Срок давности по такого рода делу — 6 лет. Штрафуют».
Другие же ответили, что оштрафовали:
Но один человек ответил, что у них было предупреждение.
А кто-то предложил третий вариант: перевести на ГПД, а трудовой аннулировать.
«Если не так давно принят и ещё не выплатили ему аванс/зарплату, то аннулируйте приём, дату приёма передвиньте. А до момента приема ГПХ оформите задней датой. Лучше уж в ПФР 500 руб заплатить, чем большие штрафы».
С такой позицией не согласились:
«При приеме по ГПД тоже надо уведомление отправлять. А так, хороший вариант у вас».
После чего комментатор пояснил свой ответ:
«Если по служащему, должность которого включена в перечне, и с которым заключается трудовой договор, уведомление представляется всегда, то по договору ГПХ — только при определенных условиях. Уведомление по заключенному ГПД нужно будет подать, если (ч. 1, 4 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ, п. 2 Постановления Пленума ВС от 28.11.2017 № 46):
- или стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг) по договору (договорам) превышает 100 000 рублей в месяц;
- или стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг) по договору (договорам) превышает 100 000 рублей, но такой договор (договоры) заключен на срок менее месяца».
Друзья, а вы сталкивались с такой ситуацией на практике? Делитесь опытом в комментариях.