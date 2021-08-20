Компания приняла на работу бывшего госслужащего, но не направила уведомление. Ждать штрафа или нет?

Работодатель обязан в десятидневный срок с момента заключения трудового договора с бывшим госслужащим уведомить его прошлого работодателя. В противном случае — штраф. Такое условие действует в течение двух лет с даты увольнения со службы.

О такой ситуации рассказали в одном из ВК-сообществ.

Большинство ответили, что лучше оповестить, пусть и с просрочкой:

«Прокуратура сейчас этот вопрос держит на контроле и у гос. органов запрашивает сведения по уволенным сотрудникам. Так что, незаметной эта ситуация не останется. Лучше отправить, как можно скорее».

Но кто-то сказал, что он бы промолчал, хотя, зря:

«Не согласна с коллегами, я бы не отправляла, может, не заметят, а когда заметят, может и срок давности привлечения к ответственности выйдет? Пусть сначала выявят, поймают, что не сдала уведомление, а то сдам, и сразу мощно оштрафуют.

Мне интересно мнение коллег, кто был в такой же ситуации и сдал уведомление с опозданием: штрафовали ли и сильно штрафовали или пальчиком погрозили и предупредили?».

Один комментатор отметил, что срок давности — 6 лет. Все равно узнают:

«Срок давности по такого рода делу — 6 лет. Штрафуют».

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Другие же ответили, что оштрафовали:

«Штраф на должностное лицо 20 тыс. плюс на предприятие 100. Уж поверьте, найдут и оштрафуют. Мы так попали с охранником. Казалось бы, что от охранника взять... одно название госслужащий. А нет, ввалили по полной».

Но один человек ответил, что у них было предупреждение.

А кто-то предложил третий вариант: перевести на ГПД, а трудовой аннулировать.

«Если не так давно принят и ещё не выплатили ему аванс/зарплату, то аннулируйте приём, дату приёма передвиньте. А до момента приема ГПХ оформите задней датой. Лучше уж в ПФР 500 руб заплатить, чем большие штрафы».

С такой позицией не согласились:

«При приеме по ГПД тоже надо уведомление отправлять. А так, хороший вариант у вас».

После чего комментатор пояснил свой ответ:

«Если по служащему, должность которого включена в перечне, и с которым заключается трудовой договор, уведомление представляется всегда, то по договору ГПХ — только при определенных условиях. Уведомление по заключенному ГПД нужно будет подать, если (ч. 1, 4 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ, п. 2 Постановления Пленума ВС от 28.11.2017 № 46):

или стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг) по договору (договорам) превышает 100 000 рублей в месяц;

или стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг) по договору (договорам) превышает 100 000 рублей, но такой договор (договоры) заключен на срок менее месяца».

Друзья, а вы сталкивались с такой ситуацией на практике? Делитесь опытом в комментариях.