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Поедете за ЭЦП в ИФНС — возьмите ноутбук. Чтобы сразу ее проверить и не ездить дважды

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Рубрика ЭДО
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При получении электронной подписи в налоговой с собой, кроме необходимых документов и токена, стоит взять ноутбук. А то был случай, когда на токен забыли сертификат записать. А так получатель хоть проверит все сразу, и не поедет второй раз.

Рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги. Предупрежден, значит... ну сами знаете.

Пришел директор, получивший КЭП в ФНС. На токене есть контейнер закрытого ключа, но в контейнере нет сертификата КЭП! Ну „так получилось“ в налоговой. Пришлось ему второй раз ехать туда.

Просто имейте в виду, что и такое бывает».

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Все новое про ЭЦП для бухгалтера и директора». Он пройдет 16 сентября, начало в 11:00 по Мск.

В комментариях спросили:

«Значит ноутбук с собой брать надо?».

Автор ответила, что по возможности — стоит взять:

«Если возможно — да, хотя не думаю, что это массовое явление. Но случилось вот».

На вопрос, что за налоговая — автор пишет, что МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу.

А кто-то спрашивает, какой вообще алгоритм действий при получении ЭЦП от налоговой:

«Коллеги, расскажите мне, пожалуйста, алгоритм действий для получения ЭЦП. Босс заявил сегодня, что где-то слышал про ЭЦП и готов немедленно сделать то, что нужно и прийти, куда следует, чтоб ее получить.

А я что-то не могу понять, как и куда его послать. Записаться же нужно. Прочитала, что он сам должен это сделать. Так? Через ЛК физлица на налог.ру или на Госуслугах?

И ещё, заодно, расскажите, пожалуйста, как зарегистрировать юрлицо на Госуслугах? Гендир это может сделать через свою учётную запись физлица?»

Автор рассказала, как у них в 15-й МИФНС:

«В нашей 15-й расскажу.

  1. Записаться можно, но принимают и без записи
  2. Директор приезжает с *набором директора* : токен сертификат на токен паспорт СНИЛС* и с ИНН личным и фирмы, записанным на бумажке.
  3. Получает талончик, проходит по очереди, ему на токен все записывают (его участие — подписать *где галочки* , после чего он привозит все добро вам. Всё».

А кто-то рассказывает, что у них путаница была, налоговики не знали, на какой сертификат присылать требования:

«Когда оформляем ПО для сдачи отчётности через „Калугу“, то ЭЦП там в том числе. Но у нас был случай, когда налоговая запуталась в наших данных и не знала на какой сертификат отправлять требования. Они видят их несколько, а какой действующий — неизвестно».

На это пишут, что вся эта инициатива ФНС с подписями приведет к путанице:

«О том и речь, что кроме путаницы эта инициатива ИФНС ни к чему не приведёт».

Автор на это пишет, что новую ЭЦП стоит оформлять к тому моменту, когда срок действия старой будет заканчиваться:

«Считаю логичным выпускать новую (например налоговую) КЭП незадолго до окончания срока действия старой. Хотя сколько перевыпускали ЭЦП (прежних, выпущенных УЦ) — никогда не было путаницы в период одновременного действия 2-х ЭЦП».

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