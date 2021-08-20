👺 Мошенники начали запугивать людей разглашением информации фейковых удостоверений личностей

Злоумышленники действуют по старой схеме — предлагают перевести деньги на «резервный» счет. Но теперь запугивают уголовным преследованием за разглашение информации, полученной в ходе расследования.

Об этом рассказала руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

«Еще один нюанс, на который стоит обратить внимание — это угрозы наступления уголовной ответственности „за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ“.

То есть жертву пугают уголовным преследованием, если она попытается все-таки позвонить в банк и проверить информацию о необходимости смены лицевого счета и перевода всех денег на какой-то резервный счет»,

— отметила Лазарева.

Кроме этого, по словам руководителя проекта «За права заемщиков», злоумышленники могут попросить адрес электронной почты. На нее присылают различные подделанные письма от ЦБ и банка с фейковыми копиями удостоверений.

После этого мошенники начинают угрожать, что если информация появится где-то, в том числе будет сообщена в офис банка, их привлекут к уголовной ответственности.

То есть теперь мошенники заходят с козырей, пугая людей. Друзья, будьте осторожны!

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