Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

👺 Мошенники начали запугивать людей разглашением информации фейковых удостоверений личностей

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Мошенничество
Версия для печати

Злоумышленники действуют по старой схеме — предлагают перевести деньги на «резервный» счет. Но теперь запугивают уголовным преследованием за разглашение информации, полученной в ходе расследования.

Об этом рассказала руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

«Еще один нюанс, на который стоит обратить внимание — это угрозы наступления уголовной ответственности „за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ“.

То есть жертву пугают уголовным преследованием, если она попытается все-таки позвонить в банк и проверить информацию о необходимости смены лицевого счета и перевода всех денег на какой-то резервный счет», 

— отметила Лазарева.

Кроме этого, по словам руководителя проекта «За права заемщиков», злоумышленники могут попросить адрес электронной почты. На нее присылают различные подделанные письма от ЦБ и банка с фейковыми копиями удостоверений.

После этого мошенники начинают угрожать, что если информация появится где-то, в том числе будет сообщена в офис банка, их привлекут к уголовной ответственности.

То есть теперь мошенники заходят с козырей, пугая людей. Друзья, будьте осторожны!

Когда мошенники могут довести вас до банкротства: истории из жизни — читать тут.

Подборка полезных мероприятий

Разместить