📃 Власти разработали критерии, по которым определят, что работодатель нарушает трудовое законодательство

Если у работодателя есть задолженность по налогам, он уволил не менее 15% работников за два месяца, много несчастных случаев, решения суда по трудовым спорам в пользу работников — Роструд решит, что он нарушает трудовое законодательство.

Разработан проект перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении контроля за соблюдением трудового законодательства. Документ размещен на федеральном портале.

Центр обучения «Клерка» предлагает прослушать запись вебинара «Дистанционная работа: что нужно знать бухгалтеру и кадровику».

В перечень вошли 22 индикатора. В частности, среди них:

наличие в течение года двух решений суда по трудовым спорам, вынесенным в пользу работников;

наличие налоговой задолженности;

отказ работодателя от присоединения к соглашению в рамках социального партнерства;

массовое высвобождение работников;

увольнение в течение двух и более месяцев подряд не менее 15 % работников;

увеличение количества несчастных случаев по отношению к предыдущему году;

сведения о наличии у работодателя рабочих мест с вредными и опасными условиями труда, установленными по результатам СОУТ;

несоответствие количества работников фактически выполняемой работе;

непроведение СОУТ;

недостоверность юрадреса;

и т.д.

Эту информацию Роструд будет собирать из разных источников, в том числе из СМИ.

Поясним, индикаторы риска — это параметры, которые сами по себе не являются нарушениями обязательных требований, но с высокой степенью вероятности свидетельствуют о наличии таких нарушений и риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Об этом говорится в Федеральном законе № 348 от 31.07.2020 о госконтроле.