Двоих адвокатов осудили в Петербурге за мошенничество при передаче взятки

В Петербурге адвокату дали 3,5 года за покушение на мошенничество — он обещал решить вопрос с полицией в рамках дела об обнале за 4 млн. А другой адвокат обещал подкупить судью АС Москвы. Сумма там была больше, но ему дали 2 года 9 мес.

В первом случае адвокат Сергей Груздев в 2019 году убедил супругов-бизнесменов в нависшей над ними угрозе уголовного дела об отмывании дохода. И пообещал решить проблемы с полицией за 4 млн рублей.

В итоге, как сообщает « Фонтанка.ру », при получении первого транша в кафе, в дело вмешались сотрудники ФСБ.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в исправительной колонии общего режима», — уточнили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

По другому делу, тоже в Северной столице, осудилимосковского адвоката Игоря Николаенко, сообщает « ТАСС ».

Здесь адвокат предлагал одной из сторон в разбирательстве между владельцами прав на детективные сериалы «Грач» и «Возмездие» решить все вопросы с судьей АС Москвы.

Как считали следователи, Николаенко дважды до задержания получал по 8 млн рублей от одной из сторон иска для якобы последующей их передачи в виде взятки в суд, а затем предложил передать ему еще 9 млн рублей. В ходе последней передачи средств адвокат получил 4 млн рублей настоящими деньгами и еще 5 млн рублей в виде муляжа, а затем был задержан сотрудниками ФСБ.

Денег во втором случае адвокат получил гораздо больше, однако срок ему дали меньше, чем в первом случае. В обоих случаях посредничество при передаче взятки было переквалифицировано в покушение на мошенничество в особо крупном размере.