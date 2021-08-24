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Какой банк лучше всего выбрать для самозанятого?

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Рубрика Самозанятые
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Самозанятые интересуются, какой банк им лучше выбрать для ведения деятельности и снятия налички. Чтобы без процентов и с большим лимитом снятия денег в месяц.

Об этом спрашивают в «Красном уголке бухгалтера»:

«День добрый. Посоветуйте банк для самозанятого. Будет снимать наличные с карты до 150 000 в месяц. Берет ли банк комиссию за снятие наличных с карты?».

Советов немного. Только три банка:

  • Точка;
  • ВТБ;
  • Тинькофф.

Один комментатор ответил, что надо смотреть не банк, а его лимиты на снятие налички:

«Вам не придётся платить комиссию при снятии денег с дебетовой карты, если вы воспользуетесь банкоматом банка, который эту карту выпустил. Но во многих банках есть лимит снятия в день или за месяц. Свыше — наверное проценты.».

А кто-то решил уточнить, есть ли разница между счетом самозанятого и физлица:

«Скажите, пожалуйста, для самозанятых тарифы банка отличаются от простого обслуживания физлица? У меня есть бесплатная карта Тинькофф, снять можно до 500 000 руб. без комиссии в любых банкоматах, хотела использовать ее и счёт к ней. После регистрации самозанятой нужен будет новый договор с банком на отдельное обслуживание?».

Ответ — разницы нет.

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Но был один человек, который предложил свою услугу по подбору условий банков. За отдельную плату, конечно же:

«Смешные, так вы узнайте в банке условия... через кассу и с карты и какой лимит в банке для карты. Могу все узнать за небольшую плату, если напишите условия в ЛС... опять обнальщики, не ИП так СЗ».

А какой бы вы банк посоветовали самозанятому для снятия налички около 150 тыс. рублей в месяц?

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