🕐 Как перевести работников на сокращенное рабочее время, если уменьшились обороты?

Работодатель может перевести сотрудника на режим неполного рабочего времени только при подписании допсоглашения. В одностороннем порядке — только при одновременном выполнении трех условий.
Об этом напомнил Роструд в ответе на вопрос с сайта Онлайнинспекция.рф.
Суть вопроса: в компании уменьшились объемы работы. Как правильно перевести сотрудников на неполное рабочее время.
Роструд ответил, что перевод осуществляется по соглашению сторон и при подписании допсоглашения к трудовому договору.
Но есть и исключение.
А учебный центр «Клерка» предлагает прослушать онлайн-курс «Всё о кадровом учёте: учимся составлять кадровые документы без ошибок».
В одностороннем порядке работодатель может такое сделать только при одновременном соблюдении трех условий:
- в организации будут происходить изменения организационных или технологических условий труда;
- о вышеуказанных изменениях работодатель письменно уведомит работника за два месяца;
- вышеуказанные изменения могут повлечь массовые увольнения работников.