🕐 Как перевести работников на сокращенное рабочее время, если уменьшились обороты?

Работодатель может перевести сотрудника на режим неполного рабочего времени только при подписании допсоглашения. В одностороннем порядке — только при одновременном выполнении трех условий.

Об этом напомнил Роструд в ответе на вопрос с сайта Онлайнинспекция.рф.

Суть вопроса: в компании уменьшились объемы работы. Как правильно перевести сотрудников на неполное рабочее время.

Роструд ответил, что перевод осуществляется по соглашению сторон и при подписании допсоглашения к трудовому договору.

Но есть и исключение.

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В одностороннем порядке работодатель может такое сделать только при одновременном соблюдении трех условий: