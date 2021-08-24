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🕐 Как перевести работников на сокращенное рабочее время, если уменьшились обороты?

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Рубрика Трудовые отношения
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Работодатель может перевести сотрудника на режим неполного рабочего времени только при подписании допсоглашения. В одностороннем порядке — только при одновременном выполнении трех условий.

Об этом напомнил Роструд в ответе на вопрос с сайта Онлайнинспекция.рф.

Суть вопроса: в компании уменьшились объемы работы. Как правильно перевести сотрудников на неполное рабочее время.

Роструд ответил, что перевод осуществляется по соглашению сторон и при подписании допсоглашения к трудовому договору.

Но есть и исключение.

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В одностороннем порядке работодатель может такое сделать только при одновременном соблюдении трех условий:

  • в организации будут происходить изменения организационных или технологических условий труда;
  • о вышеуказанных изменениях работодатель письменно уведомит работника за два месяца;
  • вышеуказанные изменения могут повлечь массовые увольнения работников.

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