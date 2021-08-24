Старое пособие за ранние сроки беременности ФСС выплатит всем, кто встал на учет до 1 июля

Наконец-то власти решили внести ясность в вопрос выплаты пособия за постановку на учет в ранние сроки беременности. Право на него будет зависеть от даты постановки на учет.

Речь идет о пособии за счет ФСС (708,23 руб.), которое отменили с 1 июля.

Опубликовано постановление Правительства № 1368 от 18.08.2021.

Напомним, вместо этой выплаты ввели пособие в размере 50 % прожиточного минимума, которое платят малоимущим через ПФР.

После 1 июля женщинам начали отказывать в выплате пособия из ФСС, потому что за этим пособием они обратились после получения больничного листа по беременности. Ведь справку о постановке на учет обычно выдают вместе с больничным. Мы писали о таких случаях.

Вместе с тем кто-то встал на учет до 1 июля, а справку получил после этой даты.

Ранее ФСС обещал платить старое пособие всем, кто встал на учет до 1 июля.

Теперь это прописали в постановлении Правительства.

Документ гласит: