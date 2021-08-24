📃 Как заполнить справку о доходах по дивидендам, облагаемым НДФЛ 13 % и 15 %

Если дивиденды составляют более 5 млн. рублей, надо будет заполнять два приложения № 1 к расчету 6-НДФЛ.

Речь идет о «Сведениях о доходах и соответствующих вычетах по месяцам налогового периода», которые являются приложением к «Справке о доходах и суммах налога физического лица».

Допустим, сумма дохода в виде дивидендов от долевого участия в российской организации, выплаченная физлицу в феврале 2021 года, составила 7 млн. рублей.

Надо заполнить два приложения № 1 к 6-НДФЛ:

в отношении суммы дохода в виде дивидендов менее или равной 5 млн. рублей, в поле «Ставка налога» указывается 13, в поле «Месяц» — 02, в поле «Код дохода» — 1010, в поле «Сумма дохода» — 5 000 000;

в поле «Месяц» — 02, в поле «Код дохода» — 1010, в поле «Сумма дохода» — 5 000 000; в отношении суммы дохода в виде дивидендов, превышающей 5 млн. рублей, в поле «Ставка налога» указывается 15, в поле «Месяц» — 02, в поле «Код дохода» — 1010, в поле «Сумма дохода» — 2 000 000.

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Такие разъяснения дает ФНС в письме № СД-4-11/11028@ от 04.08.2021.