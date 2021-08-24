Запись в бумажную трудовую о дистанционной работе вносится по желанию сотрудника

Работодатель не обязан вносить запись в бумажную трудовую дистанционщика, если сотрудникее не предоставил по почте или сам лично.
Напоминаем, с 1 сентября вступают в силу новые правила ведения бумажных трудовых.
С этой даты право работника не предоставлять трудовую для записи о дистанционной работе будет прописано не только в ТК, но и в правилах ведения и заполнения трудовых.
Дистанционный работник должен направить работодателю бумажную трудовую, если хочет, чтобы запись о такой работе была внесена в нее. Если он этого не сделает, то ничего вносить не надо.
Но все документы и отчеты, в том числе СЗВ-ТД на дистанционщика все равно надо вести и сдавать.
А вот в электронную трудовую запись о дистанционной работе вносится в автоматическом режиме.