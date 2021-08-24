Как сдавать отчетность, если закончился срок сертификата ЭЦП, а новый не выдают из-за недостоверности сведений? Советует эксперт

У компании закончился срок действия сертификата ЭЦП в «Контуре», а новую не выдают из-за отметки о недостоверности сведений об адресе в ЕГРЮЛ. Уполномочку не предлагать, с 1 июля от нее отчетность в такой ситуации не примут.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Если в „Контуре“ закончился срок действия сертификата, новый не выпускают потому что в ЕГРЮЛ отметка о недостоверности.

Есть вообще какие то еще варианты сдавать отчетность и больничные отправлять?».

В комментариях попросили уточнить, по каким именно сведениям отметка о недостоверности.

«Вы про недостоверность адреса? Или все же сведения о директоре?».

На вопрос автора, есть ли разница, пишут:

«Разница в том, что с 01 июля если есть недостоверность директора, декларации будут считаться непредоставленными. Раньше ЭП блокировали, а теперь законный способ неприятия декларации».

Автор отвечает, что отметка о недостоверности адреса:

«Недостоверность адреса. Но проблема не в том что ФНС не принимает, проблема в том что контур не выпускает сертификат подписи».

Кто-то подтверждает от лица уполномочки, что теперь с записью о недостоверности адреса отчетность сдать не дадут:

«Сдавала отчетность по доверенности как уполномочка с записью о недостоверности адреса клиента (запись о недостоверности была дважды). До 1 июля все было ок. После 1 июля отчетность не приняли. Причина — подпись неуполномоченного лица».

Автор спросила:

«То есть по доверенности не получится ничего сдать?».

Ей ответили, что вопрос так и не решен:

«У меня не получилось, и по сей день проблема не решена. Отчеты нулевки. Но в данном случае это не важно».

Еще пишут, что фонды должны принимать:

«Налоговую отчётность после того как уберёте недостоверность, фонды должны принимать вроде как . Пока у вас есть время до налоговой отчётности — убирайте недостоверность».

По просьбе редакции «Клерка», ситуацию прокомментировала Яна Барихашвили, Генеральный директор ООО «ЭЛО» (аккредитованной IT компании), сертифицированного партнёра УЦ «Тензор»:

«Тут важен момент, которого нет в описании вопроса. При недостоверность адреса нужно предоставить договор аренды или документ, свидетельствующий о госрегистрации прав на недвижимое имущество в Удостоверяющий центр.

И если адрес в предоставленных документах совпадает с ЕГРЮЛ, подпись будет выдана.

Если же пометка о недостоверности в ЕГРЮЛ по гендиректору, то в выдаче подписи будет точно отказано».