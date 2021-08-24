Стоматология, ООО, УСН 6 %. Хотят сменить УСН на 15 %, «доходы минус расходы». Бухгалтер в замешательстве, как учитывать расходники? Поток людей большой, с каждого посетителя считать? Советуют не морочиться, а заглянуть в подп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Стоматология, ООО, УСН „доходы“. Директор хочет УСН „доходы минус расходы“.

Вопрос: как списывать на расходы материалы? Неужели высчитывать стоимость материалов на каждого посетителя? Проходимость людей большая».

В комментариях пишут:

«В налоговом учёте материалы списываются в расходы в момент покупки, точнее оплаты. Вы же на УСН. А вот в б/у не так. Вы же бухучёт тоже ведёте?».

На вопрос автора, как в бухучете, ему ответили:

«В б/у существуют варианты. Как раз с 01.01.2021 новый ФСБУ 5/2019 ввели. Я бы посоветовал списывать в расходы единицами приобретения/хранения или упаковками в момент их передачи со склада непосредственно в кабинет врачам. Но если Ваша компания относится к микропредприятиям и есть право на упрощённый учёт, то можете, как и в НУ, списывать в расходы в момент приобретения».

Кто-то пишет, что «если МСП, то на дивиденды несущественно влияет, нет разницы НУ и БУ».

На это пишут, что в МСП бывает и средний бизнес, а там обороты уже сравнительно большие:

«В аббревиатуре МСП „С“ означает „средние предприятия“. Там могут быть миллионные долларовые обороты, и учётная политика может оказывать существенное влияние на бухгалтерскую прибыль, а, следовательно, и на дивиденды».

Вот еще мнение:

«В НК на „доходы минус расходы“ есть закрытый перечень того, что можно списать на расходы. Материалы, которые оплачены, сразу же списываются в расходы. Ваша задача следить, чтобы они не покупали памперсы, если они оказывают стоматологические услуги и всё».

И еще одно, по списанию: