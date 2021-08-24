💵 Декретницам тоже надо индексировать зарплату

Индексация окладов работников производится по штатному расписанию. То есть увеличивать оклад надо и декретницам, и кандидатам на вакантные должности.

Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Суть вопроса: сотрудница вышла из декрета и обнаружила, что ее зарплата не была проиндексирована. Причем, тому сотруднику, который работал на ее месте, зарплату повысили. И новых трудоустраивают на проиндексированный оклад.

В Роструде ответили, что размер зарплаты устанавливается штатным расписанием. И если у всех работников этой должности оклады проиндексированы, то и декретнице тоже его нужно повысить.

Как правильно индексировать зарплату в 2021 году: инструкция для бухгалтера — читать тут.