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💵 Декретницам тоже надо индексировать зарплату

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Рубрика Зарплата
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Индексация окладов работников производится по штатному расписанию. То есть увеличивать оклад надо и декретницам, и кандидатам на вакантные должности.

Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Суть вопроса: сотрудница вышла из декрета и обнаружила, что ее зарплата не была проиндексирована. Причем, тому сотруднику, который работал на ее месте, зарплату повысили. И новых трудоустраивают на проиндексированный оклад.

В Роструде ответили, что размер зарплаты устанавливается штатным расписанием. И если у всех работников этой должности оклады проиндексированы, то и декретнице тоже его нужно повысить.

Как правильно индексировать зарплату в 2021 году: инструкция для бухгалтера — читать тут.

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