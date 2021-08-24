Во сколько надо приступить к работе после обеда? В 14:00:00 или в 14:00:01?

Обед с 13:00 по 14:00. Когда работники должны приступить на работу? Какая секунда обеденного перерыва будет последней? Что думаете вы?

Ответ вы узнаете чуть позже. А сейчас потыкайте в опросе:

Роструд ответил на такой вопрос на сайте Онлайнинспекция.рф. В этом случае обед закончится в 14:00:00.

То есть рабочее время после обеда: с 14:00:01 до 18:00:00.

Редакция «Клерка» выяснила, что многие работодатели любят придираться к каждой минуте (а то и секунде) рабочего времени. Чаще всего — перед работой требуют приходить минут за 10-15.

Но бывали и случаи, когда работодатели тщательно смотрят и за временем ухода. То есть, в 18:00 сотрудники только должны выйти с рабочего места (выключить компьютер или станок), а не с работы.

Друзья, рассказывайте, а какие у вас на работе были интересные ситуации с рабочим временем.