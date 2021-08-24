Налоговики могут выдать ИП патент даже при пропуске 10-дневного срока. Но на свое усмотрение

ИП может подать заявление на получение патента менее чем за 10 дней до начала предполагаемой даты. Главное — до начала применения патента. А выдадут патент с нужной даты или нет, будет зависеть от налоговиков.

В «Красном уголке бухгалтера» обсуждают этот вопрос:

«Патент. Профукали время подачи заявления на патент с 1 сентября (аренда нежилого помещения). Поскольку боимся перебрать 60 млн, подаем заявления ежемесячно. Верно ли я понимаю, что я могу подавать заявление на патент с 5.09. по 4.10, потом с 5.10 по 4.11, потом с 5.11 по 4.12. А вот с 5 по 31 декабря будет УСН и с 1 по 4 сентября — УСН».

И позиций автора вопроса согласились:

«С 1.09 по 4.09 — УСН. А вот про декабрь Вам решать. Можете взять с 5.11 по 31.12, либо не рисковать, если боитесь перебрать. Обидно будет в декабре откатиться на УСН с ноября».

Кто-то отметил, что можно попробовать подать и сейчас. Налоговики могут пойти на встречу:

«Подавайте с 1 сентября. У меня такое же было, подали заявление в самом конце марта, в числах 25-28, но с 1 апреля — дали. Сейчас же срок рассмотрения не 10 дней, а меньше».

А один комментатор отметил, что пропуск 10-дневного срока не помешает налоговой выдать патент с 1 сентября:

«Были письма о том, что если пропущен срок подачи, это не мешает выдать налоговой патент».

Если заявление на патент подано менее чем за 10 дней, но налоговики получили его до даты начала действия патента, то налоговая может выдать патента с указанной в заявлении даты. Такое разъяснение давала в ФНС еще в 2017 году.

Но были и те, кто уточнил, а выгодно ли применять ПСН предпринимателю:

«А вы уверены, что ПСН выгодна ? В большинстве регионов уже настолько задрали потенциальный доход, что уже нет смысла покупать патенты».

? В большинстве регионов уже настолько задрали потенциальный доход, что уже патенты». «Да у нас СПб. Одно помещение — не выгодно, а другое — выгоднее патент, чем УСН».

Некоторые посоветовали направлять заявление через личный кабинет налогоплательщика-ИП. Так оно быстрее поступит и будет рассмотрено.

Поэтому, друзья, старайтесь не пропускать сроки. Чтобы проблем не возникало.