📑 Налоговики не должны запрашивать разрешение на обработку персональных данных

ФНС автоматически обрабатывает персональные данные налогоплательщиков. Согласие в этом случае давать не надо.

Такое разъяснение дано в письме ФНС от 06.08.2021 № КВ-3-24/5482@

Налоговики собирают и обрабатывают персональные данные для учета налогов. Поэтому запрашивать согласие им не надо.

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Причем, в обращении, скорее всего, предлагалось ввести запрет на обработку данных в налоговой. На что ФНС ответила следующим образом:

«Учитывая положения законодательства Российской Федерации, органы исполнительной власти при осуществлении возложенных на них <...> обязанностей, достижения общественно значимых целей вправе продолжить обработку персональных данных без соответствующего согласия на обработку персональных данных физических лиц».

Так что вот так, не всем надо получать разрешение на обработку данных.