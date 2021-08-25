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📑 Налоговики не должны запрашивать разрешение на обработку персональных данных

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Рубрика НК РФ
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ФНС автоматически обрабатывает персональные данные налогоплательщиков. Согласие в этом случае давать не надо.

Такое разъяснение дано в письме ФНС от 06.08.2021 № КВ-3-24/5482@

Налоговики собирают и обрабатывают персональные данные для учета налогов. Поэтому запрашивать согласие им не надо.

У нас новая тема вебинара: «Налоги физлиц: штрафы, проверки, правоприменительная практика». Он пройдет 29 сентября в 11:00 по Мск. Посещение — бесплатно.

Причем, в обращении, скорее всего, предлагалось ввести запрет на обработку данных в налоговой. На что ФНС ответила следующим образом:

«Учитывая положения законодательства Российской Федерации, органы исполнительной власти при осуществлении возложенных на них <...> обязанностей, достижения общественно значимых целей вправе продолжить обработку персональных данных без соответствующего согласия на обработку персональных данных физических лиц».

Так что вот так, не всем надо получать разрешение на обработку данных.

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