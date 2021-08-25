Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Рубрика развивается при поддержке

Спонсор рубрики

Платформа Клерк.365
Кадровый учет: онлайн-курс на получение сертификата ИПБР

📃 Работодателю не надо заключать допсоглашение, если работница сменила фамилию

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Кадры
Версия для печати

При смене фамилии сотрудницы, работодателю надо внести изменения в действующий договор. Заключать отдельное дополнительное соглашение к нему не надо.

Такой ответ дал Минтруд в своем письме от 20.07.2021 № ПГ/19821-6-1.

Трудовой договор может быть дополнен, если в него не были включены или были включены, но с ошибками, ФИО и паспортные данные работника.

То есть, если сотрудница сменила фамилию, то работодателю надо внести изменения прямо в текст действующего трудового договора.

А учебный центр «Клерка» предлагает прослушать онлайн-курс «Прием и увольнение работников: кадровый учет без штрафов».

Заключать отдельное допсоглашение не надо.

Подборка полезных мероприятий

Разместить
Кадровый учет: онлайн-курс на получение сертификата ИПБР