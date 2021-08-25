📃 Работодателю не надо заключать допсоглашение, если работница сменила фамилию

При смене фамилии сотрудницы, работодателю надо внести изменения в действующий договор. Заключать отдельное дополнительное соглашение к нему не надо.
Такой ответ дал Минтруд в своем письме от 20.07.2021 № ПГ/19821-6-1.
Трудовой договор может быть дополнен, если в него не были включены или были включены, но с ошибками, ФИО и паспортные данные работника.
То есть, если сотрудница сменила фамилию, то работодателю надо внести изменения прямо в текст действующего трудового договора.
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Заключать отдельное допсоглашение не надо.