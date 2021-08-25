📃 Работодателю не надо заключать допсоглашение, если работница сменила фамилию

При смене фамилии сотрудницы, работодателю надо внести изменения в действующий договор. Заключать отдельное дополнительное соглашение к нему не надо.

Такой ответ дал Минтруд в своем письме от 20.07.2021 № ПГ/19821-6-1.

Трудовой договор может быть дополнен, если в него не были включены или были включены, но с ошибками, ФИО и паспортные данные работника.

То есть, если сотрудница сменила фамилию, то работодателю надо внести изменения прямо в текст действующего трудового договора.

Прием и увольнение работников: кадровый учет без штрафов». А учебный центр «Клерка» предлагает прослушать онлайн-курс «».

Заключать отдельное допсоглашение не надо.