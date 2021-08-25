Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Расскажите, как вам работа с компанией «Первый Бит»?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Автоматизация учета
Версия для печати

«Клерку» нужны ваши отзывы про компанию «Первый Бит», чтобы она заняла свое место в «Рейтинге компаний». 

Мы уверены, что вам есть, что о них рассказать — компания внедняет решения по автоматизации управленческого учета, отраслевой автоматизации, облачные сервисы, и другие трудные слова в сфере IT.

Вот так о компании рассказано на сайте «Первый Бит»:

1

Немного сумбурно, да?

А это краткая история компании, с того же сайта

3

Но бухгалтерам-то важнее не история и достижения, а чтобы для них полезно было, так?

Компания ведет блог на «Клерке», где публикует полезные материалы на стыке бухгалтерии, права, и внедрения современных IT-решений:

Что же такое «Первый Бит»? Как ответил в интервью «Клерку» Антон Долгов, руководитель компании:

«Компания, которая улучшает жизнь бухгалтеров. — Как? — Автоматизацией. Наша основная задача сделать так, чтобы автоматизацию, которую мы делаем, бухгалтеры реально использовали».

Расскажите нам, в чем ваша жизнь стала лучше после использования решений компании «Первый Бит»? Может, чего-то не хватает? Мы обязательно все передадим.

Ждем комментарии.

Подборка полезных мероприятий

Разместить