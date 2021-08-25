Расскажите, как вам работа с компанией «Первый Бит»?

«Клерку» нужны ваши отзывы про компанию «Первый Бит», чтобы она заняла свое место в «Рейтинге компаний».

Мы уверены, что вам есть, что о них рассказать — компания внедняет решения по автоматизации управленческого учета, отраслевой автоматизации, облачные сервисы, и другие трудные слова в сфере IT.

Вот так о компании рассказано на сайте «Первый Бит»:

Немного сумбурно, да?

А это краткая история компании, с того же сайта

Но бухгалтерам-то важнее не история и достижения, а чтобы для них полезно было, так?

Компания ведет блог на «Клерке», где публикует полезные материалы на стыке бухгалтерии, права, и внедрения современных IT-решений:

Что же такое «Первый Бит»? Как ответил в интервью «Клерку» Антон Долгов, руководитель компании:

«Компания, которая улучшает жизнь бухгалтеров. — Как? — Автоматизацией. Наша основная задача сделать так, чтобы автоматизацию, которую мы делаем, бухгалтеры реально использовали».

Расскажите нам, в чем ваша жизнь стала лучше после использования решений компании «Первый Бит»? Может, чего-то не хватает? Мы обязательно все передадим.

Ждем комментарии.