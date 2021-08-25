ИП без работников уведомили о несдаче РСВ за полугодие. Отписаться или жаловаться?

Налоговики требуют от ИП сдать РСВ за полугодие. Все бы хорошо, но у него работников с 2017 года нет. Что лучше, написать им письмо, что работников и обязанности сдавать расчет нет, или сразу жалобу?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Налоговая прислала уведомление о неисполнении обязанности по сдаче предпринимателем РСВ за полугодие. У него сотрудников нет с 2017 года, но нулевые он сдавал до самого конца 20-го года.

В прошлом году ему даже звонили из ИФНС и сказали, что ему не нужно сдавать нулевые отчеты (с формулировкой „зачем вы это делаете“), но это надо с начала года перестать сдавать. Он с начала 2021 года перестал. После первого квартала была тишина, а за полугодие пришло уведомление о неисполнении.

Контактного телефона и фамилии исполнителя, что характерно, нет, зато есть угроза заблокировать расчетный счет.

Что лучше предпринять? Писать объяснения этому безымянному человеку? Или сдать нулевую декларацию за полугодие и заплатить штраф? Но тогда же придется и за первый квартал?».

В комментариях пишут, что нулевые РСВ нужно было давно перестать сдавать:

«Ни в коем случае не сдавать расчет. Вообще давным-давно надо было прекратить его сдавать. Жалобу надо написать. Вот прям сразу».

Кто-то считает, что это опять программа налоговиков сбоит:

«Я подозреваю,что у программы налоговой очередной сбой.Мне по троим ИП такое пришло,причем по одному у которого отродясь работников не было. А по еще одному ИП на ПСН требовали декларашку по НДС. А когда я позвонила с претензиями, то услышала любимую песню — это не мы, это все прогрмма делает. Прям восстание роботов».

У кого-то подобный случай:

«Тоже вчера пришло. За 1 квартал промолчали, а за полугодие решили уведомить. Написала ответ, что работников нет, по ГПХ тоже нет, и отправила».

Есть мнение, что не стоит воспринимать серьезно все, что налоговики говорят по телефону:

«Нельзя принимать к сведению все то, что из ИФНС сообщают по телефону. Да, и я за жалобу».

Ситуацию прокомментировала по просьбе «Клерка» бухгалтер Наталья Малютина: