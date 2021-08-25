ПФР просит от работодателя сведения о выбранном способе ведения трудовых книжек. При этом, работники все приняты в этом году, и выбирать между бумажной или электронной ТК могли у предыдущего работодателя. Что ответить?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Помогите разобраться, пожалуйста.

Пришло письмо из ПФР о том, что по результатам аудита базы данных персонифицированного учета сформирован список лиц, которые были приняты нами на работу до июня 2021.

Далее просят предоставить сведения о выбранном ими способе ведения ТК.

Мы проверили списки сотрудников. Они все были приняты весной этого года. Разве мы должны при приеме на работу указывать сведения о выбранном у предыдущего работодателя способе ведения ТК?».

В комментариях пишут, что вообще работники не обязаны выбирать:

«Работник вообще не обязан делать выбор. Так им и ответить».

Еще пишут, что подобное пришло:

«Вчера пришло то же самое. Позвонила им. ПФР пояснил, что по ним нет информации и, если вас не затруднит, подайте по ним сведения. Я написала пояснительное письмо, что один сотрудник работает по ГПХ, а второй принят в этом году и обязанности у работодателя уведомлять о выборе нет. Но обещаем провести беседу и подать сведения, если таковые будут».

И еще один случай подобного запроса:

«И мы вчера такое получили. Дозвонились в ПФР. Что особенно „порадовало“: сотрудница ПФР стала утверждать, что в СЗВ-ТД на вновь принятых в этом году сотрудников, ранее нигде не работавших, и не имеющих трудовую, в графе „Подано заявление о предоставлении сведений о трудовой деятельности“ необходимо ставить дату приема на работу такого сотрудника. Что по ее мнению означает, дату начала ведения электронной трудовой, по аналогии с датой на титульном листе бумажной ТК».

Вот еще один случай: