Есть ли риски субсидиарки, если налоговики хотят банкротить компанию? Комментирует эксперт

Налоговики хотят ввести процедуру банкротства в отношении компании-должника по налогам. Вот только они понимают, что денег у компании столько нет, потому намекают на упрощенное банкротство. Каковы риски субсидиарки?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Сегодня на юридический адрес получили заявление о признании ООО банкротом. Процедура инициирована ИФНС в связи с задолженностью в размере 444 тыс. руб., 415 из которых налоги.

Задолженность эта висит с мая 2021 года, оплатить полностью возможности не было и нет на данный момент, платим небольшими платежами за третьих лиц с ООО, которая должна по договору займа, но налоговиков это видимо не устроило. Также посмотрела сегодня на сайте ФССП и там мы тоже красуемся, хотя от приставов вообще не было никаких движений (исполнительное производство от 01.06.2021 г.). Счета заблокированы усилиями налоговиков.

В заявлении о банкротстве сказано следующее „в связи с тем, что имущество должника заведомо не позволит покрыть судебные расходы, ст. 230 закона о банкротстве предусматривает возможность применения упрощенной процедуры банкротства, как отсутствующего должника. Финансирование процедуры банкротства на средства федерального бюджета невозможно“.

Подскажите, пожалуйста, что это значит? Есть ли вероятность, что будут взыскивать за счет имущества собственников, или обойдутся уставным капиталом (20 тыс. руб.)?».

По просьбе редакции «Клерка», ситуацию прокомментировала Ирина Ульянова, ведущий юрист АБ «Тарасова и партнеры», кандидат юридических наук.

«Налоговая тут в статусе заявителя по делу о банкротстве. Но заявителем она становится не хочет, поскольку финансировать всю процедуру придется из бюджета.

Если у общества есть другие кредиторы, они тоже могут заявить свои требования в рамках возбужденного банкротного дела. Все требования будут рассмотрены судом в порядке их поступления в суд. Есть вероятность, что иные кредиторы заявят о своем согласии на финансирование процедуры.

В данном случае судом, скорее всего, будет удовлетворено заявление о переходе к упрощенной процедуре банкротства и введено конкурсное производство. В рамках указанной процедуры налоговая, либо иной другой кредитор, либо конкурсный управляющий имеет право подать заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности.

Отсутствие средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, является основанием для прекращения производства по делу о банкротстве (ч. 1 ст. 57 Закона о банкротстве).

Соответственно, если согласие на финансирование не будет дано ни одним из кредиторов, дело о банкротстве будет прекращено. Однако это не мешает налоговикам обратиться с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц вне рамок дела о банкротстве, что предусматривает ст. 61.19 ФЗ о банкротстве.

Так как налоговый орган представляет интересы государства, а не бизнеса, а в рамках дела о банкротстве единственным законным интересом любого кредитора является получение денежных средств, шанс того, что налоговым органом не будет подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности практически равен нулю.

Основанием для привлечения к субсидиарной ответственности, в частности, является неполное погашение требований кредиторов, возникшее вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица.

При этом законом определено несколько презумпций, установление которых рассматривается судом как доказанность неполного погашения требований кредиторов именно вследствие действий контролирующих лиц.

Одна из таких презумпций звучит следующим образом — требования кредиторов третьей очереди (в данном случае это налоговики) по основной сумме задолженности, возникшие вследствие налогового правонарушения, за совершение которого руководителя должника собираются привлечь к ответственности, превышают пятьдесят процентов общего размера требований кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности, включенных в реестр требований кредиторов.

В этом деле указанное основание для привлечения к субсидиарной ответственности является наиболее вероятным. Между тем, не исключено применение и иных оснований для привлечения к ответственности».