📌С директором-учредителем ООО не надо заключать трудовой договор, но можно и заключить: рассуждения Роструда

На отношения единственного участника общества с учрежденным им обществом трудовое законодательство не распространяется.

Об этом заявляет Роструд в письме № ПГ/20827-6-1 от 29.07.2021.

К такому выводу Роструд пришел, основываясь на том, что невозможно заключить договор с самим собой, поскольку подписание трудового договора одним и тем же лицом от имени работника и от имени работодателя не допускается.

Как пояснили в ведомстве, когда директор является единственным участником ООО, трудовой договор с ним не заключается, так как по отношению к директору отсутствует работодатель.

В указанном случае трудовые отношения с директором как с работником оформляются не трудовым договором, а решением единственного участника.

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Вместе с тем согласно мнению Верховного Суда, изложенному в определении от 28.02.2014 № 41-КГ13-37, если с директором организации был заключен трудовой договор, то на руководителя — единственного участника распространяются нормы трудового законодательства.

Резюмируем выводы Роструда:

На директора-учредителя трудовое законодательство не распространяется, и трудовой договор с ним не заключается. При этом решением участника с ним оформляются именно трудовые отношения, хотя выше Роструд уже заявил, что к директору трудовое законодательство не применяется. Ну и, как вишенка на торте — если трудовой договор все-таки заключен (вопреки мнению Роструда), то на директора трудовое законодательство распространяется.

То есть оно не распространяется, но распространяется... Договор заключать нельзя, но можно...