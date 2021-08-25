Сотрудникам надо платить за лишнюю работу, даже если она прописана в должностной инструкции

За выполнение обязанностей отсутствующего работника надо доплачивать. Даже если такая обязанность прописана в должностной инструкции.

Такого мнения придерживается Минтруд в своем июльском письме.

Работнику надо оплачивать за выполнение обязанностей отсутствующего коллеги. Так как его объемы работы увеличились.

Трудовые обязанности сотрудника прописаны в трудовом договоре, а не в должностной инструкции. И если работодатель хочет поручить выполнения других — надо платить.

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Также в Минтруде отметили, что возложение обязанностей временно отсутствующего работника на другого осуществляется через подписание допсоглашения.