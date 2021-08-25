Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Сотрудникам надо платить за лишнюю работу, даже если она прописана в должностной инструкции

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Зарплата
Версия для печати

За выполнение обязанностей отсутствующего работника надо доплачивать. Даже если такая обязанность прописана в должностной инструкции.

Такого мнения придерживается Минтруд в своем июльском письме.

Работнику надо оплачивать за выполнение обязанностей отсутствующего коллеги. Так как его объемы работы увеличились.

Трудовые обязанности сотрудника прописаны в трудовом договоре, а не в должностной инструкции. И если работодатель хочет поручить выполнения других — надо платить.

Учебный центр «Клерка» предлагает просмотреть запись вебинара «Всё о зарплате в 2021 году: что важно знать бухгалтеру».

Также в Минтруде отметили, что возложение обязанностей временно отсутствующего работника на другого осуществляется через подписание допсоглашения.

Подборка полезных мероприятий

Разместить