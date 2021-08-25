Налоговики утверждают, что ЭЦП от коммерческих УЦ закончат действие 1 января 2022 года. Но это не так!

Региональные налоговики на своем сайте разместили новость о том, что 1 января 2022 года закончится действие ЭЦП, выданных коммерческими удостоверяющими центрами. Но это, мягко говоря, не так.

Такая новость появилась на сайте налоговиков Кемеровской области:

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Редакция «Клерка» обратила внимание на то, что эта новость на сайте региональной налоговой имеет мало общего с недавними разъяснениями Минцифры. Особенно вот этот момент:

«Срок действия КЭП, выпущенных коммерческими удостоверяющими центрами, заканчивается 1 января 2022 года. Выдача КЭП с 1 июля в налоговых инспекциях организована с целью обеспечения „бесшовного“ перехода от платной к безвозмездной государственной услуге по выпуску электронной подписи».

Комментирует Яна Барихашвили, генеральный директор ООО «ЭЛО» (аккредитованной IT компании), сертифицированный партнёр УЦ «Тензор».

«Очень странные комментарии дают некоторые региональные налоговые. Для сдачи отчетности, для портала Госуслуги, для работы в ЛК налогоплательщика обязательна усиленная квалифицированная электронная подпись. Ее выдают действующие УЦ, ее выдаёт налоговая и так будет до 31.12.2021. С 01.01.2022 ее будет выдавать только налоговая и ее доверенные лица.

Но сама подпись, уже полученная вами (например в вашем УЦ), никак не изменит свой состав и останется также усиленной квалифицированной, и, соответсвенно, пригодной для использования. Подпись, выданная налоговой — точно такая же. Т.е подпись выданная УЦ и выданная налоговой ничем не отличаются.

Такую же позицию нам даёт Минцифры в своём письме номер ОП-П15-085-33604 от 10.08.2021, где прямо говорит, что сертификаты, выданные УЦ аккредитованными по новым правилам, действуют до окончания срока действия.

Так что обязательность применения подписи налоговой после 01.01.2022 это нагнетание ажиотажа вокруг процесса, и не имеет ничего общего с законом».