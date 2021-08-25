Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Рубрика развивается при поддержке

Спонсор рубрики

Платформа Клерк.365
Кадровый учет: онлайн-курс на получение сертификата ИПБР

Трудовую книжку можно выдавать на руки по заявлению работника для банка. В чем неправ Роструд

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Кадры
Версия для печати

Роструд ответил, что работодатель может выдать сотруднику оригинал трудовой книжки для предъявления в банк при оформлении кредита. Но он не прав.

Суть вопроса: Вправе ли работодатель выдать работнику оригинал трудовой книжки для предоставления в банк сроком на 3 дня?

Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф ответил, что вправе.

вапр

Но в обосновании ответа он ссылается на ст. 62 ТК.

В которой прямо указано, что оригинал трудовой можно передать сотруднику для в целях его обязательного социального страхования (обеспечения). То есть для расчета пенсии.

А в остальном — заверенные копии документов, в том числе и трудовой книжки.

Итак, делаем снова вывод, что Роструд не вчитывается в суть вопроса с сайта Онлайнинспекция.

Ранее на «Клерке» писали, что Роструд разрешил оповещать дистанционщика об отпуске по электронке. А ведь вопрос был о другом.

А учебный центр «Клерка» предлагает прослушать онлайн-курс «Всё о кадровом учёте: учимся составлять кадровые документы без ошибок».

Подборка полезных мероприятий

Разместить
Кадровый учет: онлайн-курс на получение сертификата ИПБР