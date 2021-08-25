Трудовую книжку можно выдавать на руки по заявлению работника для банка. В чем неправ Роструд

Роструд ответил, что работодатель может выдать сотруднику оригинал трудовой книжки для предъявления в банк при оформлении кредита. Но он не прав.
Суть вопроса: Вправе ли работодатель выдать работнику оригинал трудовой книжки для предоставления в банк сроком на 3 дня?
Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф ответил, что вправе.
Но в обосновании ответа он ссылается на ст. 62 ТК.
В которой прямо указано, что оригинал трудовой можно передать сотруднику для в целях его обязательного социального страхования (обеспечения). То есть для расчета пенсии.
А в остальном — заверенные копии документов, в том числе и трудовой книжки.
Итак, делаем снова вывод, что Роструд не вчитывается в суть вопроса с сайта Онлайнинспекция.
Ранее на «Клерке» писали, что Роструд разрешил оповещать дистанционщика об отпуске по электронке. А ведь вопрос был о другом.