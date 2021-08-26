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Трансформация срочного трудового договора в бессрочный оформляется допсоглашением

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Рубрика Кадровый учет
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Если срок срочного трудового договора истек, но работник продолжает работать, то договор становится бессрочным.

По мнению Роструда, в данной ситуации работнику и работодателю достаточно заключить дополнительное соглашение.

Его можно оформить так:

  • изложить пункт о сроке действия договора в новой редакции («трудовой договор заключается на неопределенный срок»).

Или так:

  • признать условие о срочном характере трудового договора утратившим силу.

При этом при трансформации срочного трудового договора в бессрочный дополнительные записи в трудовую книжку работника не вносятся.

Такие разъяснения Роструд дает в письме № ПГ/19729-6-1 от 19.07.2021.

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