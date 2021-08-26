Бухгалтеру надо отвечать на требование налоговиков с пропуском срока камералки? Или же нет?

Компании пришло требований под предлогом камералки по 6-НДФЛ за 6 месяцев о предоставлении пояснений по страховым взносам и декларации по УСН за 2020 год. Ответить по факту или намекнуть на пропуск сроков?
А вот и само требование
А как поступили бы вы?
Отвечали по-разному.
Кто-то, что это нормально. Так любят делать налоговики.
Другие — что можно и ответить, но намекнуть о пропуске срока. Третьи — не отвечать на требование по факту, а просто сказать, что камералить за 2020 год уже не могут.
Подробнее — тут.
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