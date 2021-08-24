Как ответить на требование налоговиков, если они пропустили срок по камералке?

Налоговики в требовании хотят ненавязчиво так продлить себе срок камералки, который они, видимо, пропустили. Само требование пустяковое, но бухгалтеры спорят — отвечать по существу, или указать налоговикам на пропуск срока?

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Очередной шедевр от налоговой. Как у них хорошо получается, 6 НДФЛ квартальный за 2 квартал 2021г. и декларация по УСН за 2020г. Камералка по УСН давно закончена.... И из их утверждений страховые взносы в ФСС учитывать нельзя».

Видно очень плохо на скане, вот что там написано (стилистика и пунктуация оригинала сохранены):

ИФНС *** в соответствии со ст. 883 НК сообщает, что в ходе проведения камеральной налоговой проверки на основе Рсчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма № 6-НДФЛ), (номер корректировки 0), представленной Вами за 6 месяцев, квартальный 2021 года, в которой выявлены ошибки и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в документах, либо несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, имеющимся у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля.

Согласно представленной Вами налоговой декларации по УСН за 2020 г. сумма уплаченных страховых взносов составила *** руб. (Раздел 2.1.1. стр. 211_143), а по данным лицевого счета сумма уплаченных страховых взносов за 2020 г. составила *** руб.

Просим пояснить причину завышения страховых взносов на *** руб. с предоставлением подтверждающих документов или уточнить свои налоговые обязательства по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогоообложения за 2020 г. с представлением УТ декларации«.

Далее пишут, что ответить необходимо строго в указанные сроки, в письменном виде, и лично передать в ИФНС определенному инспектору. Можно и через ТКС.

А в комментариях пишут:

«Наверное, стоит написать, уточните свои требования, так как 6-НДФЛ 2021 и УСН 2020 — это разные периоды».

На это отвечают, что так бессмысленно делать, налоговики специально такие требования кидают, чтобы сроки по камералке восстановить:

«А бессмысленно. Они пропустили срок камералки и таким образом хотят его обойти. Давно уже так делают».

Автор спрашивает, что же тогда ответить:

«Ого, спасибо за пояснение. А что же в таких случаях им пояснять на такие нелепые требования?».

Ей отвечают, что именно стоит пояснить налоговикам:

«Поясняете про взносы. Попутно можно вставить шпильку на тему пропуска срока камералки».

По поводу взносов — пишут о своей ситуации:

«У меня была такая ситуация, они не видят оплаты в ФСС. Выслала им все платежки и реестр платежей для удобства. Налоговая удовлетварилась ответом».

Еще в комментариях произошел небольшой спор на тему — стоит ли вообще давать пояснения, если срок по камералке уже прошел? Одни считают, что не стоит, поскольку это порождает вседозволенность налоговиков. Другие же считают, что в данном случае — ответ 5 минут времени займет. И это не тот случай, чтобы начинать воевать с налоговиками.

Коллеги, а что вы по этому поводу думаете?