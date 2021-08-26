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Как избавиться от звонков «Актиона»? Давайте делиться способами

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Бухгалтеры делятся способами, как можно избавиться от назойливых звонков специалистов по продажам. Не будем показывать пальцем, но эти звонки — от «Актиона».

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Девочки, как вы спасаетесь от назойливых менеджеров „Актион-пресс“?».

Варианты предложили самые разные. Вот например:

«Я включаю дуру, говорю, что я вообще к бухгалтерии не имею отношения, как к ним попал в базу мой номер для меня загадка так как я вообще-то патологоанатом. И потом прощаюсь и говорю „До встречи!“».

Кто-то в электронной почте отдельную папку ведет:

«У меня 22 контакта в блоке от „Актиона“, отдельная папка для их писем. На сегодня 597, это с учетом, что папку чищу периодически. Все равно звонят, сразу блокирую».

Еще есть специальное стоп-слово:

«Я знаю волшебное слово, и сотрудников в офисе научила — „Аутсорсинг“. Начинаешь говорить, что бухгалтерия на аутсорсинге, они на третьей букве сами отключаются».

Кто-то просто блокирует:

«Блокирую. Но все равно достают. Троллю. Говорю: это вы там в Москве деньги лопатами гребете, а мы в регионах... Отстают».

А вот кого-то прямо достали. Пять (!) звонков в день:

«Мне пришлось даже номер сменить. Однажды они мне 5 (!) раз за день позвонили. И когда последнюю звонившую я послала по известному адресу и положила трубку, она не поленилась перезвонить и устроить истерику, что у них все разговоры записываются, что она сейчас соединит с их службой безопасности и у меня будут проблемы».

Еще пишут что не работают больше в бухгалтерии, уволились, сменили род занятий. Тоже работает. Некоторые ругаются и грозят судами и прокуратурой. Иногда помогает.

А кто-то специально отдельный номер использует для всех регистраций:

«Для всех регистраций в инете у меня отдельный телефон и очень давно. Там ещё МТС с тарифом „Джинс“. Трачу я на содержание этого телефона, ну, может рублей 100-200 в год. Инетом на том телефоне не пользуюсь. Если я что-то заказала в инете и жду сообщения или звонка, то телефон включен. Если ничего подобного не жду, то телефон выключен и надоедливый враг не пройдет. Однако, если все же какая-то погань там лезет, то либо не отвечаю, либо разговор завершаю так что больше не звонят».

Кто-то просто применяет психологию:

«Самый действенный способ сказать, что какая-то ошибка наверное, вы не туда попали. Но с участием обязательно и искренне сожалея. Звонки прекратились, тот же метод с банками и поверками счетчиков воды».

А кто-то просто берет трубку и развлекается:

«Сначала злилась и пыталась что-то объяснить. А теперь развлекаюсь. В зависимости от настроения. Последний раз была веселая, поэтому поинтересовалась у парня — это на него гормоны так действуют, что он не помнит, что на этот телефон звонить не надо? Это если по телефону. На почту не реагирую».

Коллеги, а какие способы есть у вас?

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