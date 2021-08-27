Драку на работе надо расследовать как несчастный случай

Извещение о несчастном случае с тяжелыми повреждениями

Извещение о несчастном случае с тяжелыми повреждениями 11 Кб , 1 загрузка

Если на территории работодателя произошел конфликт между работниками, в результате которого кто-то или несколько получили травмы, его надо расследовать. Ждать заключения от полицейских о степени тяжести не надо.

Такой ответ дал Роструд на вопрос с сайта Онлайнинспекция.рф.

Несчастный случай, в результате которого сотрудник или несколько сотрудников получили травмы, расследуется в течение трех дней.

Если один из работников получил, то срок расследования — в течение

Напоминаем, при расследовании несчастного случая работодателю надо придерживаться следующего алгоритма действий:

направить в территориальный орган ФСС РФ сообщение о страховом случае по специальной форме; сформировать комиссию для расследования (нечетное количество членов комиссии, но не менее трех); провести расследование; оформить акт по форме Н-1, если драка будет признана несчастным случаем; оплатить пострадавшему больничный.

Обычно драка признаетсяна производстве. Так как сотрудник получил травму в момент выполнения трудовых обязанностей.— травма произошла из-за нарушения трудовой дисциплины.

Признаки производственной травмы прописаны в п. 9 постановления Пленума ВС от 10.03.2011 № 2.

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