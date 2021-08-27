Банк отказал в продлении сертификата ЭЦП при недостоверном адресе в ЕГРЮЛ. Выход — вносить изменения

Отметка о недостоверности данных в ЕГРЮЛ — причина для отказа в продлении действия банковского сертификата для входа в интернет-банкинг. Кроме этого, многие контрагенты откажут в заключение договора. Вывод один — надо уточнять информацию по форме № Р13014.

Информация о недостоверности данных появилась в электронной отчетности в начале 2021 года. Но единственный учредитель-гендир не придал этому сильного значения.

А вот в середине года он столкнулся с проблемами: банк отказал в продлении сертификата, а контрагент при заключении договораотказался от подписания.

Предыстория: микропредприятие с одним учредителем. Юр. адрес по прописке собственника. Фактически деятельность ведется по другому адресу. Через некоторое время учредитель переехал.

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Но вот в чем проблема, налоговики направляли письма на юр. адрес компании. Так как по данному адресу никто не проживал, письма возвращались. Спустя полгода-год налоговики внесли информацию о недостоверности данных в ЕГРЮЛ.

Проблем с отчетностью не возникло, через ТКС все принимали.

А вот МИнБанк отказался продлевать действие сертификата для входа в интернет-банкинг.

А также один из новых контрагентов отказался заключать договор. Причина — недостоверные данные.

Проблема все же была решена. Гендир подал форму № Р13014, изменения в ЕГРЮЛ внесли спустя пять дней после подачи заявления. Компанию не ликвидировали.

Будут ли последствия от этого — пока неизвестно. Так как информация об уточнении адреса была внесена 26 августа.

Но налоговики предупредили о штрафе в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей на руководителя по ст. 14.25 КоАП.

Но все же это лишние заморочки. Они не нужны никому. Поэтому, друзья, будьте осторожны с юр. адресом. Если фирма в действительности не находится по нему, то подайте в налоговую информацию о фактическом адресе. Или же проверяйте почту.

Ранее на «Клерке» писали о получении электронной подписи от налоговиков при недостоверном адресе . Эксперт отметил, что должны выдать, но только если при ее оформлении гендир представит документы об аренде или праве собственности на помещение по указанному адресу.

Друзья, а вы сталкивались с такой проблемой? Как исправляли?