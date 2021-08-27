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Банк отказал в продлении сертификата ЭЦП при недостоверном адресе в ЕГРЮЛ. Выход — вносить изменения

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Рубрика Свой бизнес
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Отметка о недостоверности данных в ЕГРЮЛ — причина для отказа в продлении действия банковского сертификата для входа в интернет-банкинг. Кроме этого, многие контрагенты откажут в заключение договора. Вывод один — надо уточнять информацию по форме № Р13014.

Информация о недостоверности данных появилась в электронной отчетности в начале 2021 года. Но единственный учредитель-гендир не придал этому сильного значения.

А вот в середине года он столкнулся с проблемами: банк отказал в продлении сертификата, а контрагент при заключении договораотказался от подписания.

Предыстория: микропредприятие с одним учредителем. Юр. адрес по прописке собственника. Фактически деятельность ведется по другому адресу. Через некоторое время учредитель переехал.

Кстати, недостоверность данных может привести к ликвидации компании по инициативе налоговиков. А дальше возможна субсидиарная ответственность, если есть долги перед контрагентами. Как избежать? Приглашаем на бесплатный вебинар «Налоговая против бизнеса: субсидиарная ответственность». Он пройдет 24 сентября в 11:00 по Мск.

Но вот в чем проблема, налоговики направляли письма на юр. адрес компании. Так как по данному адресу никто не проживал, письма возвращались. Спустя полгода-год налоговики внесли информацию о недостоверности данных в ЕГРЮЛ.

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Проблем с отчетностью не возникло, через ТКС все принимали.

А вот МИнБанк отказался продлевать действие сертификата для входа в интернет-банкинг.

А также один из новых контрагентов отказался заключать договор. Причина — недостоверные данные.

Проблема все же была решена. Гендир подал форму № Р13014, изменения в ЕГРЮЛ внесли спустя пять дней после подачи заявления. Компанию не ликвидировали.

Скачать форму заявления № Р13014 о госрегистрации изменений.

Будут ли последствия от этого — пока неизвестно. Так как информация об уточнении адреса была внесена 26 августа.

Но налоговики предупредили о штрафе в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей на руководителя по ст. 14.25 КоАП.

Но все же это лишние заморочки. Они не нужны никому. Поэтому, друзья, будьте осторожны с юр. адресом. Если фирма в действительности не находится по нему, то подайте в налоговую информацию о фактическом адресе. Или же проверяйте почту.

Ранее на «Клерке» писали о получении электронной подписи от налоговиков при недостоверном адресе. Эксперт отметил, что должны выдать, но только если при ее оформлении гендир представит документы об аренде или праве собственности на помещение по указанному адресу.

Друзья, а вы сталкивались с такой проблемой? Как исправляли?

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Как полиция проверяет ваш бизнес? Спецкурс от юриста