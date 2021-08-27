Каждый третий работодатель запретил непривитым приходить на корпоративы

37% работодателей не будут пускать на корпоративные мероприятия сотрудников без пройденной вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.
А у вас в компании выдвигали такое требование?
Такие результаты показало исследование SuperJob. В опросе приняло участие 1000 работодателей.
Работодатели готовы устраивать и проводить корпоративные мероприятия:
- 16% — только для вакцинированных;
- 21% — для привитых сотрудников или с отрицательным ПЦР-тестом;
- 37% — для всех.
Основная причина проводить корпоративы только привитым — защита здоровья коллег и окружающих.
Противники такой позиции считают, что требовать справки от работников — неэтично.
Вот вам и мотивация, друзья!
Ранее на «Клерке» писали, что 44% работников считают дополнительную страховку от ковида основной мотивацией к прививкам.