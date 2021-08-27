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Каждый третий работодатель запретил непривитым приходить на корпоративы

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Рубрика Кадры
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37% работодателей не будут пускать на корпоративные мероприятия сотрудников без пройденной вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

А у вас в компании выдвигали такое требование?

Такие результаты показало исследование SuperJob. В опросе приняло участие 1000 работодателей.

Работодатели готовы устраивать и проводить корпоративные мероприятия:

  • 16% — только для вакцинированных;
  • 21% — для привитых сотрудников или с отрицательным ПЦР-тестом;
  • 37% — для всех.

Основная причина проводить корпоративы только привитым — защита здоровья коллег и окружающих.

Противники такой позиции считают, что требовать справки от работников — неэтично.

Вот вам и мотивация, друзья!

Ранее на «Клерке» писали, что 44% работников считают дополнительную страховку от ковида основной мотивацией к прививкам.

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Кадровый учет: онлайн-курс на получение сертификата ИПБР