Если налог к уплате меньше хотя бы на рубль — прилетит требование

Если сдать налоговикам корректировку с уменьшением суммы налога к уплате хотя бы на один рубль — прилетит требование пояснить, почему меньше. С приложением документов.
Спросили в «Красном уголке бухгалтера».
«Сдали НДС за 2 кв., прилетело требование, что один счет-фактура из покупок „не разобран“.
Оказалось, что счет-фактура был введен неправильно. Сумма завышена. Сдали уточненку, исправили этот счет-фактуру и добавили ещё несколько, чтобы недоплачивать (были отложены на будущее). Сумма к платежу оказалась меньше на копейки.
Следом прилетело требование пояснить, почему сумма к платежу меньше. И просят объяснить с приложением документов. Как пояснить — понимаю, а какие документы приложить? Все по покупкам или только добавленные/измененные?».
В комментариях советуют:
«Просто напишите, что убрали, что добавили, что исправили, ну и верную с/ф и добавленные с/ф в сканах».
Еще предупредили, что если корректировка с недоплатой хоть на копейку — требование будет прилетать:
«Если вы сдаёте корректировку с уменьшением налога к оплате, вы всегда будете получать требование с пояснением, почему налог к уменьшению. Все корректировки лучше сдавать с доплатой налога и пеней. Пусть даже в 1 руб. Тогда они цепляться не будут».
Кто-то пишет, что отвечает налоговикам по-минимуму:
«У меня аутсорсинг — десяток требований в неделю минимум. Но я делаю так, чтоб и их напрячь — при малейшей ошибке в требовании указываю на ошибку вместо ответа, даю ровно то, что по тексту требования и ни копейкой больше. Достали они ей-богу».
А по сути вопроса автора пишут:
«Так и ответить — перепроверили, нашли ещё с/ф входящие, приложить сканы».
Кроме того, советуют корректировки сдавать без изменения суммы к доплате — чтобы лишних пеней избежать.