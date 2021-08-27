Если налог к уплате меньше хотя бы на рубль — прилетит требование

Если сдать налоговикам корректировку с уменьшением суммы налога к уплате хотя бы на один рубль — прилетит требование пояснить, почему меньше. С приложением документов.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Сдали НДС за 2 кв., прилетело требование, что один счет-фактура из покупок „не разобран“.

Оказалось, что счет-фактура был введен неправильно. Сумма завышена. Сдали уточненку, исправили этот счет-фактуру и добавили ещё несколько, чтобы недоплачивать (были отложены на будущее). Сумма к платежу оказалась меньше на копейки.

Следом прилетело требование пояснить, почему сумма к платежу меньше. И просят объяснить с приложением документов. Как пояснить — понимаю, а какие документы приложить? Все по покупкам или только добавленные/измененные?».

В комментариях советуют:

«Просто напишите, что убрали, что добавили, что исправили, ну и верную с/ф и добавленные с/ф в сканах».

Еще предупредили, что если корректировка с недоплатой хоть на копейку — требование будет прилетать:

«Если вы сдаёте корректировку с уменьшением налога к оплате, вы всегда будете получать требование с пояснением, почему налог к уменьшению. Все корректировки лучше сдавать с доплатой налога и пеней. Пусть даже в 1 руб. Тогда они цепляться не будут».

Кто-то пишет, что отвечает налоговикам по-минимуму:

«У меня аутсорсинг — десяток требований в неделю минимум. Но я делаю так, чтоб и их напрячь — при малейшей ошибке в требовании указываю на ошибку вместо ответа, даю ровно то, что по тексту требования и ни копейкой больше. Достали они ей-богу».

А по сути вопроса автора пишут:

«Так и ответить — перепроверили, нашли ещё с/ф входящие, приложить сканы».

Кроме того, советуют корректировки сдавать без изменения суммы к доплате — чтобы лишних пеней избежать.