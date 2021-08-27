Работник отказался получать зарплату на карту. Предлагают открыть расчетный счет и оформить кассира. Или же направлять зарплату почтовым переводом или на карту другого человека по заявлению. А что еще можно посоветовать?
Такой вопрос был задан в «Красном уголке бухгалтера»:
«Коллеги, помогите. Организация в Москве. В Костроме обособка без своего расчетного счета.
Один сотрудник решил получать з/п наличными. Понятно, что там надо назначить кассира, но как официально нал должен попадать в Кострому?
У нас ходит туда машину, но я же не могу просто с водителем передать? На личную карту кассиру обособки тоже? Завести корпоративную карту и отдать им? А можно с нее позже з/п снимать? Кучу лет назад только по чекам было».
Кто-то ответил, что можно через почту:
«Почта России в помощь. Почтовый перевод за его счёт, только кому-то на почту надо будет ходить».
Другие посоветовали через руководителя обособки через подотчет:
«У меня работники работали в труднодоступных местах. Переводила на карту руководителю подразделения подотчёт. Он снимал наличку, возвращал в кассу подразделения неизрасходованные подотчетные средства, ехал на объект и выдавал по ведомости».
Еще один вариант — через третье лицо:
- «А он один в обособке? Больше никого нет?».
- «Много. Остальные на карту получают».
- «Пусть даст доверенность на получение зарплаты какому-нибудь сотруднику».
А кто-то даже заспутился за водителя:
«По заявлению на карту третьего какого-нибудь лица. Водителю оно надо? Мало ли что в дороге случится он еще и виноватый останется».
Последнее предложение — через кассу головного офиса. Пусть приезжает сам:
«Меня в этой ситуации всегда интересовало, почему ради одного сотрудника предприятие должно целый кассовый узел организовывать?
Не получил вовремя? З/п депонируется, а дальше его проблемы».
А что посоветовали бы вы? Может есть и другие варианты?