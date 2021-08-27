Журнал инструктажей по охране труда можно вести в электронном виде

В законодательстве нет запрета на ведение журнала по инструктажу по охране труда в электронном виде. Но только при использовании электронных подписей работников и инструктирующего.
Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.
Федеральный закон «Об электронной подписи» приравнивает подписание документов ЭП работников к собственноручной.
Поэтому в Роструде не видят проблем, если журнал инструктажей будет вестись в электронной форме. Но с обязательным использованием электронных подписей.
Но главный вопрос в другом — согласятся ли все работники делать себе электронные подписи? И кто это будет оплачивать?
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