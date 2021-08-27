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Журнал инструктажей по охране труда можно вести в электронном виде

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Рубрика Охрана труда
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В законодательстве нет запрета на ведение журнала по инструктажу по охране труда в электронном виде. Но только при использовании электронных подписей работников и инструктирующего.

Такой ответ дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Федеральный закон «Об электронной подписи» приравнивает подписание документов ЭП работников к собственноручной.

Поэтому в Роструде не видят проблем, если журнал инструктажей будет вестись в электронной форме. Но с обязательным использованием электронных подписей.

Но главный вопрос в другом — согласятся ли все работники делать себе электронные подписи? И кто это будет оплачивать?

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