⚖️ Компанию нельзя оштрафовать за несдачу СЗВ-М, если отчет был сдан, но с технической ошибкой

Постановление АС ЦО от 3 августа 2021 г. по делу № А14-180542020

Постановление АС ЦО от 3 августа 2021 г. по делу № А14-180542020 101 Кб

ПФР не должна выписывать штраф организации, если первый СЗВ-М был сдан с неправильным типом формы, но в нужный срок. А на следующий день отчет был исправлен.

Такое решение озвучил АС ЦО в августовском постановлении.

Суть дела: компания сдала СЗВ-М в срок, но с ошибкой в типе формы: вместо «исходная» указала «отменяющая». На следующий день организация самостоятельно исправила ошибку.

Но отчет уже был направлен с опозданием.

ПФР выписала штраф за несвоевременную сдачу отчета. АС ЦО встал на сторону компании, так как компания в срок сдала отчет с полными и достоверными данными.

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Как отметил суд, до этого никакого отчета за период сдано не было. А значит и отменять нечего.

«Иных сведений за июль 2020 г. страхователем до 17.08.2020 не представлялось. Поэтому указание в представленном 17.08.2020 отчете типа формы „отмн.“ вместо „исхд.“ суд обоснованно расценил как техническая опечатка».

Компания сама выявила и исправила такую ошибку. Поэтому штрафовать не за что.

Кто должен сдавать СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ: бухгалтер или кадровик? Проходите опрос.