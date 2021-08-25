Кто должен сдавать СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ: бухгалтер или кадровик?

В обязанности бухгалтера включена сдача отчетности. Но в последнее время компании сдают все больше кадровых отчетов, например, СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ. Так кто же их должен сдавать?

Друзья, а как вы думаете?

Этот вопроса начали обсуждать в одном из ВК-сообществ.

Мнения разошлись. Кто-то отметил, что это кадровый отчет:

«Кадровый отчёт должен делать бухгалтер? Там данные, которые отсутствуют у бухгалтера, потому что для бухгалтерии они абсолютно не нужны».

И его мнение полностью поддержали:

«А почему бухгалтер? Это ж кадровые сведения. Вот РСВ или 6-НДФЛ например да, бухгалтер».

Но были и те, кто отметил, что раньше их сдавали бухгалтеры, а потом обязанность перешла на кадровика:

«В свое время СЗВ-М сдавали кадры, СЗВ-СТАЖ сдавала бухгалтерия, но кадры давали данные и в один прекрасный момент бухгалтерия отдала и СВЗ-СТАЖ в кадры».

Многие отмечали, что это обязанность компании. А вот гендир уже определят, кто ответственный:

«Это обязанность ЮЛ или ИП, имеющих работников. А возложена эта обязанность может быть на кого начальственная благосклонность падёт».

Но правильно отметил один комментатор. Выбора нет, если кадровик и бухгалтер — один человек:

«Киньте жребий. Хорошо, когда есть возможность выбора, а если это один и тот же человек, тут вопросов не возникает».

А кто-то подошел к ответу с юмором. Кадровиков надо беречь:

«Бухгалтерия :-). Потому что у нас, например, бухов — двое, а кадровика — от силы половинка, и его (меня!) надо беречь».