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Заявление на отпуск можно распечатать на принтере

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Работник может написать заявление на предоставление ежегодного отпуска от руки полностью. А может распечатать на принтере и собственноручно подписать.

Об этом напомнил Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Отпуск предоставляется по заявлению работника. В ТК нет запрета на то, чтобы заявление было распечатано на принтере.

Но подпись должна быть собственноручной.

Форма заявления произвольная. Главное — написать с какого числа и на сколько дней.

Скачать образец заявления на отпуск.

Стоит отметить, что писать заявление на отпуск не обязательно, если работник идет по графику отпусков.

А учебный центр «Клерка» предлагает просмотреть запись вебинара «Отпускные-2021: от оформления до оплаты».

А как у вас в организации пишут заявление об отпуске? От руки или распечатывают на принтере?

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Кадровый учет: онлайн-курс на получение сертификата ИПБР