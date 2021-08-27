Заявление на отпуск можно распечатать на принтере

Работник может написать заявление на предоставление ежегодного отпуска от руки полностью. А может распечатать на принтере и собственноручно подписать.
Об этом напомнил Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.
Отпуск предоставляется по заявлению работника. В ТК нет запрета на то, чтобы заявление было распечатано на принтере.
Но подпись должна быть собственноручной.
Форма заявления произвольная. Главное — написать с какого числа и на сколько дней.
Скачать образец заявления на отпуск.
Стоит отметить, что писать заявление на отпуск не обязательно, если работник идет по графику отпусков.
А учебный центр «Клерка» предлагает просмотреть запись вебинара «Отпускные-2021: от оформления до оплаты».
А как у вас в организации пишут заявление об отпуске? От руки или распечатывают на принтере?