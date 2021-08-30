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Предпенсионеры могут получить налоговые льготы уже сейчас

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Рубрика Налог на имущество физических лиц
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Женщины в возрасте 50 лет и старше, а мужчины — 55 лет и старше могут оформить льготы по имущественным налогам, не дожидаясь выхода на пенсию.

Об этом напомнила УФНС по Республике Карелия на своем официальном сайте.

Предпенсионеры могут оформить налоговые льготы:

  • на земельный участок — налогового вычета на величину кадастровой стоимости 6 соток;
  • налог на имущество — освобождения от уплаты налога на квартиру, дом и гараж.

Причем налоговую льготу по имуществу можно получить по одному объекту каждой категории. То есть и на квартиру, и на частный дом, и на гараж одновременно.

Предпенсионеры — женщины и мужчины, возраст которых 50 лет и 55 лет соответственно и старше.

А учебный центр «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Налоги физлиц: штрафы, проверки, правоприменительная практика». Он пройдет 29 сентября в 11:00 по Мск.

Указанные льготы предоставляются автоматически. Если предпенсионер хочет изменить объект недвижимости, на который должна быть предоставлена льгота, то надо подать заявление в налоговую.

Скачать форму заявления.

Предпенсионер может подать заявление:

Какие льготы положены предпенсионерам — читать тут.

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