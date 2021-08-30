Предпенсионеры могут получить налоговые льготы уже сейчас

Женщины в возрасте 50 лет и старше, а мужчины — 55 лет и старше могут оформить льготы по имущественным налогам, не дожидаясь выхода на пенсию.
Об этом напомнила УФНС по Республике Карелия на своем официальном сайте.
Предпенсионеры могут оформить налоговые льготы:
- на земельный участок — налогового вычета на величину кадастровой стоимости 6 соток;
- налог на имущество — освобождения от уплаты налога на квартиру, дом и гараж.
Причем налоговую льготу по имуществу можно получить по одному объекту каждой категории. То есть и на квартиру, и на частный дом, и на гараж одновременно.
Предпенсионеры — женщины и мужчины, возраст которых 50 лет и 55 лет соответственно и старше.
Указанные льготы предоставляются автоматически. Если предпенсионер хочет изменить объект недвижимости, на который должна быть предоставлена льгота, то надо подать заявление в налоговую.
Скачать форму заявления.
Предпенсионер может подать заявление:
- через личный кабинет налогоплательщика через раздел «Жизненные ситуации»;
- лично в налоговую;
- заказным письмом;
- через МФЦ.
Какие льготы положены предпенсионерам — читать тут.