Если в цепочке контрагентов один из них подал на возмещение НДС, то остальным начнут прилетать требования о предоставлении всей первички. А бухгалтеры пугаются, что требования от каких-то незнакомых инспекций прилетают.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Организация стоит на учете по месту своего адреса, допустим, в ИФНС № 1. И сдает НД по НДС за 2 кв. 2021 года с уплатой в бюджет 3 млн. рублей.

Его контрагентам (пока замечены 2) прилетают требования от ИФНС № 3 на предоставление всей первички по взаиморасчетам за 2 кв 2021 года в связи с „КНП НД, в которой заявлено возмещение налога“.

Куда лететь? Кого ловить?».

В комментариях советуют отправить декларацию контрагентам:

«Я бы отправила вашим контрагентам вашу декларацию без книг покупок и продаж. Пусть отправят в ответ на требование и спросят, где и кто возмещает НДС. Очень интересно. Точно за вас никто ничего не сдавал? Проверьте».

Автор пишет, что уже проверяют. Еще спросили, кто контрагенты:

«Контрагенты кто? Я так понимаю, ваши поставщики. И вы НДС ставите к вычету. Я думаю, речь идет об этом. Что насторожило налоговую - непонятно, может, большие суммы налога. Сверьтесь с этими двумя контрагентами, и ни о чем не беспокойтесь».

Кроме того, у автора спросили, какие суммы вычетов от контрагентов:

«А у вас сумма по декларации не к возмещению? Либо, как вариант, большие суммы вычетов от этих контрагентов. Если с ними все ОК и сделки реальные, они просто предоставят документы по требованиям и будет всем счастье».

Еще написали, что кто-то выше по цепочке на возмещение подал:

«Видимо, выше в цепочке, после вас, есть возмещение».

Автор пишет, что в итоге так оно и оказалось: