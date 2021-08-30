🕖 Обеденный перерыв можно сократить до получаса

Обычно обед в компаниях составляет 1 час. Но работник по соглашению с работодателем может сократить время обеденного перерыва до 30 минут. И раньше уйти с работы.

Об этом рассказал Минтруд на своем инстаграм-канале.

Точное время обеда и его продолжительность устанавливает работодатель внутренними нормативными документами.

Но обеденный перерыв не может быть менее 30 минут или более 2 часов. Это требование ТК.

В основном в компаниях обед длиться 1 час. Но по договоренности его можно сократить до 30 минут.

Обед не включается в рабочее время. А значит, если его длительность сократит до 30 минут, на полчаса можно раньше уйти с работы.

Полностью отказаться от обеденного перерыва нельзя. Исключение — работа меньше 4 часов.