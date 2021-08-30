Налоговики рассылают уведомления ИП, которые уже не ведут деятельность. Очередной сбой

Очередной сбой у налоговиков. ИП прекратил деятельность в конце прошлого года, все уплатил и закрылся. Сейчас прилетает уведомление — не исполнил обязанности по сдаче РСВ, причем за 6 месяцев этого года.
Рассказали в «Красном уголке бухгалтера».
«Из ИФНС (г. Ярославль) для ИП, который был полностью закрыт 30.12.2020г. (сдано и оплачено все, все, все! Все по нулям!) получено через электронную отчетность (ключ еще работает до октября 2021) „Уведомление о неисполнении обязанности по представлению налоговой декларации (расчета по страховым взносам за 6 месяцев 2021г. со сроком 30.07.2021)“.
Т.е. за период, когда ИП уже не был ИП! Первый раз такое в моей практике.
Внимание, вопросы:
- Должен ли был „бывший ИП“ нажать на „ядерную кнопку“ и послать квитанцию, что данное уведомление им принято?
- Какой конкретно ответ им красиво написать?».
В комментариях пишут:
«Нам (ИП на УСН, Ярославль) не так давно прилетело уведомление о неисполнении обязанности сдачи декларации по НДС. Коллеги здесь в группе писали, что налоговики тестируют программу».
Кто-то пишет, что для налоговиков Ярославля это нормально:
«Это норма для Ярославских ИФНС, к сожалению. Прикладываете уведомление о закрытии, пишете пространное письмо, что вы закрыты и можете ещё вдогонку позвонить. Они все уберут из своих баз».
Кто-то советует ничего не отвечать, ведь статуса ИП нет.
«ИП закрыт, если все в порядке с документами — никого нет дома. Ничего не отвечайте. Что все как в «Таракане» Чуковского, всего боятся?»
Автор пишет, что и не собираются:
«Конечно все в порядке с доками. Вот сидим и им ответ не шлем, квитанцию не отправляем».
А у кого-то подобное по ООО было:
«У меня было такое по ликвидированному ООО, что годовой баланс не сдан. Для смеха звонила в налоговую, говорила что ООО закрыто, ответ — тогда не реагируйте. Оператор был СБиС, налоговая омская. Так что ответы на ваши вопросы — 1) нет и 2) никакой».