Налоговики рассылают уведомления ИП, которые уже не ведут деятельность. Очередной сбой

Очередной сбой у налоговиков. ИП прекратил деятельность в конце прошлого года, все уплатил и закрылся. Сейчас прилетает уведомление — не исполнил обязанности по сдаче РСВ, причем за 6 месяцев этого года.

Рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

«Из ИФНС (г. Ярославль) для ИП, который был полностью закрыт 30.12.2020г. (сдано и оплачено все, все, все! Все по нулям!) получено через электронную отчетность (ключ еще работает до октября 2021) „Уведомление о неисполнении обязанности по представлению налоговой декларации (расчета по страховым взносам за 6 месяцев 2021г. со сроком 30.07.2021)“.

Т.е. за период, когда ИП уже не был ИП! Первый раз такое в моей практике.

Внимание, вопросы:

Должен ли был „бывший ИП“ нажать на „ядерную кнопку“ и послать квитанцию, что данное уведомление им принято? Какой конкретно ответ им красиво написать?».

В комментариях пишут:

«Нам (ИП на УСН, Ярославль) не так давно прилетело уведомление о неисполнении обязанности сдачи декларации по НДС. Коллеги здесь в группе писали, что налоговики тестируют программу».

Кто-то пишет, что для налоговиков Ярославля это нормально:

«Это норма для Ярославских ИФНС, к сожалению. Прикладываете уведомление о закрытии, пишете пространное письмо, что вы закрыты и можете ещё вдогонку позвонить. Они все уберут из своих баз».

Кто-то советует ничего не отвечать, ведь статуса ИП нет.

«ИП закрыт, если все в порядке с документами — никого нет дома. Ничего не отвечайте. Что все как в «Таракане» Чуковского, всего боятся?»

Автор пишет, что и не собираются:

«Конечно все в порядке с доками. Вот сидим и им ответ не шлем, квитанцию не отправляем».

А у кого-то подобное по ООО было: