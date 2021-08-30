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Налоговики возьмут на особый контроль декларации по налогу на прибыль с уменьшением на крупные суммы

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Рубрика Налог на прибыль
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Территориальные налоговые при получении от компании декларации по налогу на прибыль «к уменьшению» на сумму свыше 10 млн рублей должны будут оповестить об этом региональное управление ФНС и региональные органы исполнительной власти, в том числе финансовые.

ФНС дала внутреннее разъяснение по действиям инспекций по налогоплательщикам, заявивших налог на прибыль свыше 10 млн рублей к уменьшению.

Эти разъяснения касаются деклараций по налогу на прибыль:

  • первичных, представленных «к уменьшению» (сумма налога указана по строке 080 раздела 1 декларации);
  • уточненных, уменьшающих ранее начисленную сумму «к уплате» (сумма налога указана по строке 070 раздела 1 декларации), «к уменьшению» (сумма налога указана по строке 080 раздела 1 декларации).

При получении такой декларации необходимо:

  • МИ ФНС в течение пяти дней информировать региональное УФНС, а также органы региональной исполнительной власти, в том числе финансовые.
  • Региональные УФНС в течение пяти информировать региональные органы исполнительной власти, в том числе финансовые.
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Исключение — декларации с заполненным разделом V.2 «Налоговый контроль в форме налогового мониторинга».

Материал по письму ФНС от 20.08.2021 № ВД-4-1/13447@.

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