Налоговики возьмут на особый контроль декларации по налогу на прибыль с уменьшением на крупные суммы

Территориальные налоговые при получении от компании декларации по налогу на прибыль «к уменьшению» на сумму свыше 10 млн рублей должны будут оповестить об этом региональное управление ФНС и региональные органы исполнительной власти, в том числе финансовые.
ФНС дала внутреннее разъяснение по действиям инспекций по налогоплательщикам, заявивших налог на прибыль свыше 10 млн рублей к уменьшению.
Эти разъяснения касаются деклараций по налогу на прибыль:
- первичных, представленных «к уменьшению» (сумма налога указана по строке 080 раздела 1 декларации);
- уточненных, уменьшающих ранее начисленную сумму «к уплате» (сумма налога указана по строке 070 раздела 1 декларации), «к уменьшению» (сумма налога указана по строке 080 раздела 1 декларации).
При получении такой декларации необходимо:
- МИ ФНС в течение пяти дней информировать региональное УФНС, а также органы региональной исполнительной власти, в том числе финансовые.
- Региональные УФНС в течение пяти информировать региональные органы исполнительной власти, в том числе финансовые.
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Исключение — декларации с заполненным разделом V.2 «Налоговый контроль в форме налогового мониторинга».
Материал по письму ФНС от 20.08.2021 № ВД-4-1/13447@.