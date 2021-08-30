Мигрантам упростят получение СНИЛС

С 1 января 2022 года мигранты смогут подавать заявление в ПФР до пересечения границы. Для этого им нужно будет зарегистрироваться на Госуслугах.

Об этом сообщается по итогам заседания Российской трехсторонней комиссии по вопросам социального-трудовых отношений при правительстве.

«Документ разработан в рамках реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы. Его принятие позволит оптимизировать процесс получения иностранными гражданами СНИЛС, что в свою очередь упростит для них процедуру трудоустройства на территории России.

Так, благодаря программному обеспечению, разработанному Минцифры, часть миграционных процедур, необходимых для начала осуществления трудовой деятельности в России, будет представлена иностранному гражданину до его въезда на территорию страны.

Иностранные граждане и лица без гражданства должны будут зарегистрироваться в „Единой системе идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме“ (ФГИС ЕСИА)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит им подать в ПФР заявление об открытии индивидуального лицевого счета посредством портала Госуслуг автоматически после пересечения границы.

«Таким образом, иностранные граждане и лица без гражданства смогут получить СНИЛС сразу после пересечения государственной границы, что упростит и ускорит начало их трудовой деятельности на территории страны, а также будет способствовать сокращению нелегального трудоустройства», — поясняют в секретариате.

Планируется, что изменения вступят в силу с начала 2022 года.

По материалам «ТАСС».