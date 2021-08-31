Налоговики разрешили не формировать новые графы счета-фактуры, если нет прослеживаемых товаров

Компания может не формировать графы 12-13 в счете-фактуре или в УПД со статусом «1». Но только в том случае, если в документе нет товаров, подлежащих прослеживаемости.
УПД со статусом «1» — это универсальный передаточный документ, совмещающий в себе как первичный документ, так и счет-фактуру.
Такой ответ дан в письме ФНС от 23.08.2021 № 3-1-11/0115@.
Эксклюзивная запись экспресс-семинара «Прослеживаемость товаров: новые обязанности с 1 июля 2021 года». Доступна только подписчикам Платформы «Клерк 365». Становитесь подписчиком тоже.
При оформлении счета-фактуры на бумажном носителе на товары, не подлежащие прослеживаемости, работы, услуги, имущественные права графы 12 — 13 можно не формировать.
Если компания все же включила новые графы в счет-фактуру или УПД со статусом «1», но нет продажи прослеживаемых товаров, то эти графы оставляются пустыми или ставиться прочерк.