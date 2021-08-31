Налоговики разрешили не формировать новые графы счета-фактуры, если нет прослеживаемых товаров

Компания может не формировать графы 12-13 в счете-фактуре или в УПД со статусом «1». Но только в том случае, если в документе нет товаров, подлежащих прослеживаемости.

УПД со статусом «1» — это универсальный передаточный документ, совмещающий в себе как первичный документ, так и счет-фактуру.

Такой ответ дан в письме ФНС от 23.08.2021 № 3-1-11/0115@.

При оформлении счета-фактуры на бумажном носителе на товары, не подлежащие прослеживаемости, работы, услуги, имущественные права графы 12 — 13 можно не формировать.