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👺 Мошенники атакуют пользователей Банки.ру

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Рубрика Мошенничество
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Банки.ру предупреждает о случаях мошенничества на своем сайте. И предупреждают: сообщать данные карты или код из СМС не надо.

Такое предостережение опубликовано в разделе «Форум».

ттп

Сообщается, что злоумышленники начали представляться сотрудниками банка и предлагать помочь в решении проблемы. В том числе и по электронной почте.

Банки.ру предупреждают, что представители банка всегда пишут только с корпоративной почте. И никогда не спрашивают данные карты или счета, одноразовые пароли или другие коды.

Администрация портала сняла с себя ответственность, если пользователи самостоятельно представили такую информацию.

Друзья, будьте аккуратны. Мошенники уже добрались и до известных банковских порталов.

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