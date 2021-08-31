❗ Путин подписал указы о выплате по 15 тыс. рублей военным и силовикам

По 15 тыс. рублей единовременно будет выплачено военнослужащим, курсантам, прокурорам, пожарным и другим.
Указы были опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Единовременная выплата будет проведена в сентябре 2021 года тем, кто на 31 августа является:
- военнослужащим по контракту;
- курсантом военных образовательных учреждений;
- прокурором;
- сотрудником Следственного коммитета;
- сотрудником ОВД;
- сотрудником УФСИН;
- пожарным;
- таможенником;
- сотрудником Росгвардии со званиеми полиции;
- сотрудником фельдъегерской службы.
В указах отмечено, с суммы полученной выплаты не могут взыскиваться долги по исполнительным производствам.
Ранее на «Клерке» писали, что налоговики тоже хотят себе такую выплату.