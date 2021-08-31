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❗ Путин подписал указы о выплате по 15 тыс. рублей военным и силовикам

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Рубрика Экономика России
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По 15 тыс. рублей единовременно будет выплачено военнослужащим, курсантам, прокурорам, пожарным и другим.

Указы были опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Единовременная выплата будет проведена в сентябре 2021 года тем, кто на 31 августа является:

  • военнослужащим по контракту;
  • курсантом военных образовательных учреждений;
  • прокурором;
  • сотрудником Следственного коммитета;
  • сотрудником ОВД;
  • сотрудником УФСИН;
  • пожарным;
  • таможенником;
  • сотрудником Росгвардии со званиеми полиции;
  • сотрудником фельдъегерской службы.

В указах отмечено, с суммы полученной выплаты не могут взыскиваться долги по исполнительным производствам.

Ранее на «Клерке» писали, что налоговики тоже хотят себе такую выплату.

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