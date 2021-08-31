Когда налоговики в требовании хотят много разных документов и данных, это может быть просто хотелка инспектора. Эксперт предлагает в ответе попросить налоговиков уточниться, что они хотят.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Прилетело вот такое требование. Кредиторку и дебиторку аж по товарам расшифровать, ну и все остальное тоже. До винтика! Прилетело, кстати по обеим моим компаниям почти одновременно! И оба требования слово в слово одинаковые.

ИФНС № 7733, Москва. Это только нам так повезло? Или „массовая рассылка“?».

В комментариях еще пишут, что в других регионах (например, МО) тоже прилетает подобное по содержанию.

Прокомментировал Сергей Кошелев, руководитель проекта «АналогиЯ», в прошлом глава УФНС по Владимирской области:

«А публикующего не смущает первая часть Требования? Это больше хотелка инспектора, чем Требование. Оно из разряда: проси больше, и воздастся тебе.

90% бухгалтеров отдадут всё, а потом будут удивляться, почему пришли на ВНП (однозначно заказ).

Перед тем как отвечать, посоветовал бы открыть НК и прочитать п.2 ст. 93.1, а также письмо ФНС от 27.06.2017 ЕД-4-2/12216@, и дело А40-211149/2018, А75-6717/2016, Ф04-7101/2017.

Чем больше бухгалтер дает, тем больше инспектор берёт, аппетит приходит во время еды. Чем лояльнее бух, тем проще будет идти КНП или ВНП, тем больше шансов убедить в уточнении. Из 260 баллов оценки работы инспекции, лишь 20 приходится на ВНП, КНП... Остальное — это как раз добровольное уточнение и АСК, задолженность...

Поэтому, цели провести ВНП нет (это долго, трудно и ценится мало), а вот напугать и заставить уточниться — это да (быстро, без суда и задолженности). Чтобы понимать инспекцию, надо знать как и за что их оценивают, показатели — это всё, остальное „бла-бла-бла“ на совещаниях...

Руководствуясь пп. 11 п. 1 ст. 21 НК плательщик в ответ на требование имеет право попросить инспектора уточнить параметры истребования, это если коротко и мягко».