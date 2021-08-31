В свежей судебной практике Верховный суд иногда ругает налоговиков. Мол, чрезмерное административное бремя возложили на компанию, много лишних документов требуют. Интересно, а налоговики такие судебные акты видели?

Рассказал на своей странице в Facebook основатель компании «Комплаенс решения» Иван Кузнецов.

«Попадается при подготовке возражений на ВНП интересная свежая судебная практика, в которой суд прямо ругает-ругает налоговиков.

„Поведение Инспекции характеризуется возложением на Налогоплательщика чрезмерного административного бремени, принимая во внимание истребование огромного объема неконкретизированных первичных документов сплошным методом при том, что у инспекции уже имелось значительное их количество по результатам предыдущей налоговой проверки.

Налоговым органом не учтено, что не допускается отказ в осуществлении прав налогоплательщиков только по формальным основаниям, не связанным с существом реализуемого права, и по мотивам, обусловленным лишь удобством налогового администрирования“ (Определение ВС от 14.03.2019 по делу № А79-12226/2017).

Постановление 9 ААС от 10.08.2021 г. по делу А40-24375/2017 (бесконечная история про присоединение убыточных организаций к „Пивоваренный завод им. Степана Разина“)».

В комментариях пишут, что редко такое можно встретить. И налоговики на такие акты все меньше внимания обращают. А еще пишут: